Rebeldes tomam vila alauita perto de Hama Combatentes islâmicos ligados aos rebeldes que tentam derrubar o ditador sírio, Bashar Assad, tomaram ontem o controle do povoado alauita de Maan, na província de Hama. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, vinculado à oposição, 11 rebeldes e 20 soldados leais a Assad morreram em combates ontem na Síria. A guerra civil no país tem um forte componente sectário. A oposição é majoritariamente sunita, com componentes ligados a radicais islâmicos. Assad é alauita, uma seita derivada do xiismo.