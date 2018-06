Rebeldes ucranianos atacam dos dois lados da fronteira

Segundo ele, a Rússia está concentrando tropas perto da fronteira com a Ucrânia, afirmação que não pode ser verificada. Os dois vizinhos compartilham uma linha fronteiriça de 2 mil quilômetros que não tem marcação ou guardas, a não ser em alguns poucos postos.

A Rússia ainda não havia respondido às afirmações de Parubiy, feitas no momento em que o presidente Petro Poroshenko expressou prontidão para participar de novas conversas de paz já no sábado.

A Ucrânia diz que a Rússia está armando e dando apoio aos separatistas no leste, acusação negada por Moscou. Kiev considera a possibilidade de a Rússia querer tomar mais territórios, depois de o presidente Vladimir Putin ter anexado a Crimeia em março. Os rebeldes pedem união com a Rússia e nacionalistas russos pediram que Putin envie tropas para a Ucrânia, mas Putin tem resistido a esses pedidos por temer a aplicação de mais sanções pelo Ocidente.

Parubiy disse que forças do governo atacam posições rebeldes no leste ucraniano com artilharia e aviões e que 17 vilas haviam sido recapturadas desde que o cessar-fogo unilateral terminou, na segunda-feira. Segundo ele, as forças ucranianas controlam agora 23 das 36 regiões no interior das províncias de Donetsk e Lugansk, as duas regiões ao longo da fronteira com a Rússia que declararam independência de Kiev. Mas eles não controlam as duas principais cidades da região.

Postos de verificação na fronteira ucraniana nas regiões de Lugansk e Donetsk ainda são alvo de ataques, tanto do lado ucraniano quanto do russo, afirmou ele. Uma das razões pela qual o cessar-fogo não foi estendido nesta semana é que os rebeldes não devolveram três postos de fronteira, como Poroshenko havia exigido.

"Os combates com o objetivo de defender a fronteira e liquidar os rebeldes nas regiões de Lugansk e Donetsk continuam", afirmou Parubiy durante coletiva de imprensa em Kiev. "Isso acontece durante a constante movimentação de equipamentos militares e forças armadas da Federação Russa perto da fronteira da Ucrânia."

Insurgentes que estão na província de Lugansk disseram nesta sexta-feira que mataram 125 soldados ucranianos, destruíram nove veículos blindados e derrubaram três aviões de combate desde quarta-feira. Os rebeldes atacaram o aeroporto de Donetsk durante a noite e um repórter da Associated Press que está no local disse que a torre de radar ou comunicação ainda estava em chamas nesta sexta-feira. Fonte: Associated Press.