Rebeldes ucranianos tomam aeroporto de Donetsk

Segundo um repórter da agência de notícias Associated Press, os tiros que atingiam a região estavam vindo de posições controladas pelo governo nos arredores da cidade, o que indica que o aeroporto não está mais sob controle de Kiev.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Andriy Lysenko, afirmou que o aeroporto ainda estava sob controle de tropas do governo que estavam "cumprindo seu dever brilhantemente".

O líder rebelde Alexander Zakharchenko, contudo, afirmou à agência de notícias russa Interfax que rebeldes controlaram 90% do aeroporto, que tem sido o foco do pior conflito na região nas últimas semanas. "Em duas ou três dias, no máximo, o aeroporto de Donetsk vai estar sob nosso controle". Afirmou.

Em Moscou, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, pediu ao Ocidente para voltar as atenções para as alegações de mortes em massa de civis no leste da Ucrânia. "É uma tragédia terrível. É uma crime de guerra óbvio", afirmou. "Esperamos que os as capitais do Ocidente não fiquem em silêncio sobre esses fatos ultrajantes". Fonte: Associated Press.