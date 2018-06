Rebeldes xiitas ocupam embaixada americana após golpe no Iêmen

SANAA - Os Estados Unidos, o Grã-Bretanha e a França fecharam suas embaixadas no Iêmen depois do movimento xiita houthi ter tomado o poder no país. No começo da tarde, a representação diplomática americana foi ocupada por soldados rebeldes.

O fechamento das embaixadas foi anunciado num momento em que rebeldes houthis, armados com rifles de assalto Kalashnikov e vestindo uniformes policiais e roupas civis, patrulhavam as principais avenidas da capital, Sanaa, alguns em picapes com armamento antiaéreo.

Protestos difusos podiam ser vistos na cidade, com manifestantes criticando os houthis por terem tomado o poder e dissolvido o Parlamento. Lojas fecharam mais cedo e helicóptero sobrevoavam a cidade.

Os houthis atacaram um desses protestos, esfaqueando e espancando manifestantes que tentavam chegar ao escritório local da Organização das Nações Unidas, informaram testemunhas. Os rebeldes detiveram várias pessoas, disseram as fontes.