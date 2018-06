Rebeldes xiitas são 'marionetes do Irã', diz presidente do Iêmen O presidente do Iêmen, Abed Rabbo Mansour Hadi, afirmou neste sábado que os rebeldes xiitas que o obrigaram a fugir do país são "marionetes do Irã", culpando diretamente a república islâmica pelo caos político vivido pelo país nos últimos dias.