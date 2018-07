O número representa o levante mais mortífero na Venezuela desde 1999, quando 27 presos foram mortos em confrontos com as forças de segurança, segundo organizações pelos direitos humanos. Disparos de armas e explosões podiam ser ouvidas na noite de ontem na prisão localizada no Estado de Miranda, no norte do país. El Aissami não disse, porém, se a situação está sob controle. As informações são da Dow Jones.