Rebelião em presídio deixa 27 mortos no Sri Lanka

O porta-voz da polícia Prishantha Jayakody disse que os confrontos começaram quando soldados da polícia foram à prisão para realizar uma busca e foram atacados por presos arremessando pedras. Ele se recusou a fornecer mais informações. Funcionários muitas vezes realizam buscas para encontrar entorpecentes e dispositivos de comunicação.

O diretor do Hospital Nacional de Colombo, Anil Jasinghe, afirmou que os corpos de 16 presos estavam no hospital.

Já Kodippili disse que as forças de segurança encontraram outros 11 corpos dentro da prisão e que o número total de mortes foi de 27.

Vinte e três presos que ficaram feridos no confronto estavam recebendo tratamento no hospital, declarou Jasinghe. Treze policiais, quatro soldados, um guarda de prisão e um transeunte também estavam sendo tratados lá, a maioria deles com ferimentos de bala.

Kodippili se recusou a dizer quantos presos podem ter escapado, mas afirmou que operações de busca estavam em andamento para encontrar outros detentos que podem ter fugido.

A situação na prisão havia retornou ao normal na manhã deste sábado. "A prisão está agora totalmente sob controle", afirmou o comissário geral de Presídios do Sri Lanka, P.W. Kodippili. As informações são da Associated Press.