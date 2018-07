Rebelião em prisão na Venezuela segue sem controle Cerca de 4 mil soldados da Guarda Nacional da Venezuela continuavam hoje as tentativas de controlar uma rebelião na penitenciária El Rodeo I, 50 km a leste de Caracas, onde dois policiais e um detento morreram em tiroteios ocorridos ontem. No dia 12 de junho, um motim de presidiários em El Rodeo I, aparentemente iniciado com um conflito entre gangues rivais de detentos, deixou 22 mortos.