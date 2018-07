Receita de cartel é similar à do Facebook A revista do New York Times estimou em US$ 3 bilhões o faturamento anual do Cartel de Sinaloa, chefiado por Joaquín "El Chapo" Guzmán. A receita é similar à do Facebook. A cocaína comprada pelo cartel por US$ 2 mil na América do Sul é vendida a US$ 100 mil nos EUA. Guzmán foi comparado ao colombiano Pablo Escobar.