Recibos de repasse a supostas amantes complicam Donald Trump

WASHINGTON - Os agentes do FBI que investigam Michael Cohen, advogado pessoal do presidente Donald Trump, encontraram comprovantes de pagamento a atriz pornô Stormy Daniels e a ex-modelo Karen McDougal. As duas alegam que tiveram relacionamentos com Trump e receberam dinheiro para não revelar o caso durante a campanha presidencial de 2016.

O interesse em Daniels e McDougal indica que os investigadores federais estão tentando determinar se havia um padrão mais amplo ou uma estratégia na equipe de Trump para comprar o silêncio das mulheres, para que suas revelações não prejudicassem suas chances eleitorais.

A ex-modelo da Playboy Karen McDougal afirma ter tido um caso de quase um ano com Trump pouco depois do nascimento de seu filho caçula, Barron, em 2006. McDougal recebeu US$ 150 mil da American Media Inc., empresa dona da revista National Enquirer. David Pecker, diretor da AMI, é amigo pessoal de Trump. Nenhuma história sobre McDougal apareceu na publicação.

Stephanie Clifford, mais conhecida como Stormy Daniels, também diz ter tido um caso com Trump logo depois do nascimento de Barron. Ela recebeu US$ 130 mil de Cohen como parte de um acordo de confidencialidade dias antes da eleição presidencial de 2016.

O FBI também investiga se Cohen usou dinheiro de campanha não declarado para pagar as duas mulheres. Cohen está sob investigação federal por fraudes bancárias, fraudes eletrônicas e violações de financiamento de campanha.

A importância do caso ficou clara em razão do envolvimento do subprocurador-geral dos EUA, Rod Rosenstein. O veterano promotor, escolhido por Trump para o cargo, assinou o mandado de busca e apreensão no escritório de Cohen. Rosenstein é o superior direto do procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação sobre a interferência russa nas eleições americanas em 2016.

O papel de Rosenstein enfureceu Trump. Fontes relataram ao Washington Post que o presidente ficou “atordoado” e “lívido” quando soube da ação. Trump classificou a operação como “uma verdadeira caça às bruxas” e um “ataque ao país”. Nestaterça-feira, 10, ele voltou a criticar a ação. “O sigilo entre cliente e advogado está morto”, afirmou o presidente em sua conta no Twitter.

Trump também teria voltado a cogitar de demitir Mueller e Rosenstein. O presidente teria levantado a hipótese durante uma reunião com assessores. Na terça-feira, 10, em entrevista coletiva, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou que “o presidente Donald Trump certamente acredita ter o poder para demitir o procurador especial Robert Mueller”, mas que essa decisão não deve ser “tomada agora”. / NYT e WPOST