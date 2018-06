Reconciliação ou guerra civil

O descontentamento dos sunitas aumentou nos últimos anos. Eles se sentem excluídos do poder e alvo das forças de segurança. A decisão de Maliki de expulsar os manifestantes de um acampamento nos arredores de Ramadi, dia 30, desencadeou a violência nas principais cidades da Província de Anbar. Os militantes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL, em inglês) aproveitaram para assumir o controle de Faluja e de áreas de Ramadi. "As células mais ativas e importantes da Al-Qaeda estão agora próximas de Bagdá em razão das medidas erradas do governo", diz Isam al-Faili, professor da Universidade Mustansiriya, de Bagdá. "Com as contínuas crises políticas, o governo foi incapaz de ver o tsunami que chegava, o tsunami do ISIL." Os partidários da Al-Qaeda no Iraque perderam influência desde a invasão dos EUA, em 2003. Eles, porém, voltaram reforçados por sua atuação na Síria.

Em 2008, o Iraque teve certa calma depois de anos de confrontos sectários, principalmente porque Bagdá e militares americanos, ainda ativos no país, atraíram tribos sunitas contra a Al-Qaeda. Para analistas, Maliki tem de fazer algo assim agora. A minoria sunita dominou o país da 1.ª Guerra até a invasão de 2003 e seu sentimento de perda é um dos principais motivos da insurgência.

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO