Reconstrução da Faixa de Gaza foi iniciada A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que foi iniciado o programa de reconstrução da Faixa de Gaza após o conflito de 50 dias encerrado em agosto. O coordenador do processo de paz no Oriente Médio, Robert Serry, afirmou que o programa começou na segunda-feira com a venda de materiais de construção para 700 moradores de Gaza, cujas casas foram danificadas.