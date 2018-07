Recusa de imunidade pesou na decisão de Obama

Michael S. Schmidt e Tim Arango

A ideia do governo Obama de deixar alguns milhares de soldados no Iraque após o fim do ano para treinar os soldados iraquianos foi abandonada nas últimas semanas depois de ter ficado claro que o Parlamento iraquiano não concederia imunidade legal às tropas. O Pentágono insistia que isso seria necessário caso os soldados americanos continuassem a operar no país. Há duas semanas, líderes políticos iraquianos afirmaram que gostariam que, após o fim do ano, tropas americanas permanecessem no país para treinar o Exército. Mas não ofereceram proteção legal aos soldados.

Em 2008, EUA e Iraque acertaram que todas as tropas se retirariam do Iraque no final de 2011. Se um número importante de soldados permanecesse no Iraque, o acordo seria emendado pelo Parlamento iraquiano. Alguns soldados poderiam ficar a título de uma ampliação da presença diplomática, por meio da embaixada dos EUA, ou de uma missão de treinamento da Otan. Civis contratados pelos EUA para desempenhar algumas funções no país também poderiam auxiliar no treinamento. Mesmo que os negociadores americanos e iraquianos não cheguem a um acordo quanto a uma força para treinamento no prazo de retirada das tropas, poderão voltar a negociar no próximo ano que permita o retorno de pessoal americano.