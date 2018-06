Rede antiterrorismo caça irmãos Kouachi

Havia pouco menos de 100 mil militares, policiais e agentes de inteligência nas ruas da França, ontem a noite, todos envolvidos na dura tarefa de achar duas agulhas em meio a um imenso palheiro - os irmãos Kouachi, suspeitos do atentado contra o Charlie-Hebdo.

Said e Chérif são franco-argelinos vivendo em meio à grande comunidade de origem árabe abrigada na França. "Sombras na floresta social", segundo o sociólogo Pedro Silva, pesquisador da Universidade de Paris. A camuflagem dificulta o trabalho da portentosa máquina de segurança contra o terror do governo francês que, ao longo de 12 anos, investiu na criação de uma rede - dentro e fora do país - reunindo organizações de coleta de informações, infiltração e ações táticas.

Eram 2 estabelecimentos em 2002. Atualmente, são 11 operando com orçamento secreto. O sistema rastreou e matou Abu Zeid, líder da Al-Qaeda no Magreb Islâmico. Uma ação lançada no Mali pelas forças da França contra o centro de treinamento dos radicais, em Adrar des-Ifoghas, resultou na morte de 23 chefes da organização.