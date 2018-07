Rede de TV ligada a Kadafi diz que filho do ditador foi morto

A rede de televisão Arrai, com base na Síria e simpática ao ditador Muamar Kadafi, confirmou ontem a morte de um dos filhos do ditador líbio, Khamis Kadafi. Ele teria sido morto em combate contra forças de oposição na cidade de Tarhouna, a sudeste de Trípoli, distante 97 quilômetros da capital, no dia 29 de agosto.

Khamis comandava uma brigada de elite das Forças Armadas líbias. Com ele, teria sido morto também o primo Mohammed Abdullah al-Senussi, filho do chefe da inteligência de Kadafi, Abdullah al-Senussi, segundo a emissora.

Khamis foi o oficial militar de mais alto escalão morto desde o início dos confrontos com as forças do Conselho Nacional de Transição (CNT).

A mesma emissora transmitiu as mensagens em áudio atribuídas ao ex-ditador e divulgadas após a queda da capital para os integrantes do CNT, em agosto. Ontem, a rede de TV colocou no ar fotos de Khamis e Senussi sob o áudio de versos recitados do Alcorão, uma forma de demonstrar luto. A emissora informou que os dois morreram "enquanto combatiam os inimigos de sua terra natal".

O CNT já tinha anunciado a morte de Khamis, em agosto - segundo informaram os opositores de Kadafi, seu filho foi enterrado em Bani Walid. É a primeira vez, porém, que aliados do ex-ditador confirmam a morte.

Segundo um funcionário do governo americano, que preferiu não se identificar, a morte de Khamis não pôde ser confirmada de forma independente pelos Estados Unidos, mas informações similares às divulgadas pela rede de TV na Síria chegaram ontem à Casa Branca "por fontes seguras".

Bandeira. Em Bani Walid, reduto da tribo warfallah, que apoiava Kadafi, forças do governo interino da Líbia dispararam para o ar, ontem, enquanto hasteavam a nova bandeira do país no centro da cidade, 150 quilômetros ao sul de Trípoli.

Bani Walid era uma das últimas cidades ainda controladas por forças pró-Kadafi, ao lado de Sirte, cidade natal de Muamar Kadafi. Mas os revolucionários não teriam encontrado resistência, segundo relato de repórteres da Reuters que estiveram na cidade, ontem.

"Bani Walid está completamente livre", disse Mohammed Shakonah, um dos comandantes militares do CNT. Dois meses depois da tomada de Trípoli pelos opositores de Kadafi, os confrontos continuam em Sirte. / REUTERS