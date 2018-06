Rede do PlayStation volta a funcionar, mas pode sofrer interrupção

Após quase três dias fora do ar, a Sony reativou neste domingo, 28, sua rede do PlayStation. Ataques de hackers deixaram o serviço inoperante, de acordo com a companhia.

A rede do Xbox, da Microsoft, também ficou inoperante na quinta-feira, mas voltou a funcionar na tarde de sexta-feira. A companhia não informou as causas da interrupção deste serviço.

"A indústria de videogames tem registrado elevados níveis de tráfego projetado para interromper a conectividade e jogabilidade online", escreveu Catherine Jensen, vice-presidente da Sony nos EUA, em seu blog na noite de sábado.

Catherine que não explicou os motivos pelos quais a empresa levou tanto tempo para restaurar seu serviço, mas observou que alguns usuários podem continuar encontrando intermitência nos serviços. "De vez em quando, pode haver interrupções no serviço devido a picos de tráfego, mas nossos engenheiros estarão trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.