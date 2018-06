Redução de estímulo nos EUA em setembro é incerta O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Dennis Lockhart, disse que continua aberta a possibilidade de que a desaceleração das compras mensais de bônus pelo Fed comece em setembro, contanto que os indicadores econômicos até lá não provoquem choques no mercado. Ele alertou, no entanto, que é precipitado concluir que o Fed reduzirá os estímulos no próximo mês.