Reduto de Khadafi na Líbia é alvo de novos ataques

Sirte, a cidade natal do líder deposto da Líbia, o coronel Muamar Khadafi, foi alvo de novos ataques por parte de tropas do governo interino líbio.

Na sexta-feira, as tropas avançaram para dentro da cidade, procurando assumir o controle de Sirte rua por rua. O governo de transição definiu a ofensiva como a batalha final pelo controle de Sirte.

Segundo o repórter da BBC Jonathan Head, que está nos arredores de Sirte, as forças pró-Khadafi ofereceram uma surpreendente resistência e permanecem leais ao que parece ser uma causa perdida.

O Conselho de Transição Nacional da Líbia atualmente controla quase todo o pais, mas Sirte é um dos bolsões ainda fiel ao antigo regime.

A ofensiva das forças interinas teria deixado pelo menos 12 mortos e feito 190 pessoas feridas, segundo fontes médicas.

Milhares de civis já abandonaram Sirte, mas muitos permaneceram na cidade.

Fortes combates

Na sexta-feira, as duas facções em combate se atacaram com morteiros, foguetes e tiros de canhão na cidade situada a 360 quilômetros ao leste da capital Trípoli.

As forças anti-Khadafi assumiram o controle da Líbia há dois meses.

O coronel Khadafi fugiu de Trípoli quando a capital caiu nas mãos dos combatentes que se opunham ao seu regime. Seu paradeiro permanece desconhecido, assim como o de alguns membros de sua família, enquanto outros buscaram exílio em países vizinhos.

Acredita-se que Khadafi não estaria em Sirte, que está sob cero das forças interinas há duas semanas.

Após um dia de ávidos combates, as tropas do governo de transição voltaram a atacar alvos das forças pró-Khadafi no centro da cidade, onde ainda há dois ou três bolsões de resistência ao antigo regime.

Resistência

Acredita-se que os combatentes fieis ao antigo regime estariam abrigados na região central de Sirte, no centro de conferências de Ouagadougou, na área universitária de Sirte.

''Nós os estamos cercando em uma área no centro da cidade de apenas alguns poucos quilômetros quadrados'', afirmou o comandante do Conselho Nacional de Transição Nasser Abu Zian, em entrevista à agência AFP.

As tropas do governo interino chegaram a Sirte a partir de Misrata, pelo oeste do país, e a Benghazi, pelo leste. Mas os combatentes encontraram forte resistência com ataques de tanques ao avançarem rumo ao centro da cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.