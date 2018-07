Refém equatoriano do ELN é libertado na Colômbia

"Chegaram uns quatro ou cinco sujeitos com máscaras e me botaram em uma caminhonete, foi coisa de segundos", lembrou hoje Sarmiento. "Tive a oportunidade de passar 770 dias no cativeiro sem liberdade e pude ver toda a injustiça que fazem, neste caso a guerrilha do ELN, contra os camponeses", disse o ex-refém. O pai do refém foi assassinado em janeiro de 2012 pela guerrilha do ELN, quando fazia contatos para pagar o resgate.

"A libertação aconteceu depois que militares das Forças Armadas fizeram contato com um elemento do ELN, para que ele se apresentasse voluntariamente e libertasse um cidadão equatoriano que estava no cativeiro há mais de dois anos, retido pela organização terrorista", disse um comunicado da Marinha da Colômbia. A liberação do equatoriano ocorreu na zona rural do município de Samaniego, em Nariño, 530 quilômetros ao sudoeste de Bogotá.

