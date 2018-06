Reféns europeus são mortos no norte da Nigéria

Cameron disse que as autoridades receberam informações de que as vidas dos reféns estavam em perigo iminente e decidiram montar uma operação de resgate. A operação parece ter começado na madrugada de quinta-feira na cidade de Sokoto, no noroeste da Nigéria, com moradores relatando terem escutado tiros durante horas. O primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, disse que recebeu um telefonema de Cameron, no qual o premiê britânico lhe informou a morte dos reféns e explicou que a tentativa de resgate foi a "última janela de oportunidade para salvar a vida dos dois".

Segundo informações da agência italiana Ansa, Lamolinara tinha 48 anos e vivia na Nigéria há 11, onde trabalhava para uma construtora italiana.

As informações são da Associated Press.