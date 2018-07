Reforço contra o tráfico vem da Colômbia Ao anunciar 15 dias antes da eleição de domingo que o general colombiano Oscar Naranjo seria seu assessor em temas de segurança, Enrique Peña Nieto nomeou indiretamente o primeiro membro de seu gabinete. Embora Naranjo, de 55 anos, 36 de carreira, não vá ter tal status no gabinete - viverá entre Washington e a Cidade do México -, deve ser o mentor da estratégia que pretende pelo menos amenizar o principal problema do país.