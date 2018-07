Reforma judicial afeta popularidade de Santos A popularidade do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, sofreu uma queda de 16 pontos porcentuais e chegou a 48% entre os meses de abril e junho. Os números são da última pesquisa Gallup, divulgada na quinta-feira. A queda ocorreu depois que Santos conseguiu arquivar no Congresso uma reforma do sistema judicial. A sondagem também apontou desgaste da imagem do Legislativo e do Judiciário.