Como a Turquia barra os refugiados afegãos que fogem do Taleban

Carlotta Gall, The New York Times, O Estado de S.Paulo

VAN, Turquia — Nos dias anteriores à tomada de Cabul pelo Taleban, uma mulher afegã estava em prantos em um banco de uma estação de ônibus no leste da Turquia, seus filhos chorando a seus pés.

Ao menos 14 oficiais de segurança e migração turcos a agrediram e a outros afegãos requerentes de asilo enquanto nossa equipe de reportagem os entrevistava. A investida é parte de uma repressão intensiva de forças de segurança turcas contra afegãos que chegam ao país pelo Irã – e um aviso a jornalistas que buscam reportar a situação.

Enquanto o marido tentava reunir seus pertences, a mulher apertou o estômago e vomitou. Depois de um interrogatório prolongado, eles foram escoltados até uma viatura da polícia.

“Saímos do desespero”, disse outro afegão, Gul Ahmad, de 17 anos. “Sabíamos que se o Taleban assumisse, eles nos matariam ou nos recrutariam. Esta foi a melhor opção para a família. ”

Mesmo antes das cenas angustiantes da semana passada, quando afegãos lotaram o aeroporto de Cabul para escapar do Taleban, milhares deixavam o país por terra, percorrendo cerca de 2 mil km através do Irã até a fronteira com a Turquia. Seus próprios esforços desesperados para escapar do Taleban passaram mais despercebidos, embora não tenham sido menos dolorosos, acontecendo em cruzamentos de fronteira remotos, como o da cidade de Van, no leste da Turquia.

Nos últimos meses, enquanto a missão liderada pela OTAN no Afeganistão entrava em colapso, 30 mil afegãos deixavam o Afeganistão todas as semanas, muitos através da fronteira iraniana, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Eles passaram para o topo da lista de requerentes de asilo que tentam fazer o seu caminho para a Turquia e, em seguida, para a Europa, suplantando os sírios como o maior grupo de novos migrantes que chegam ao país.

Agora que o Taleban está no poder, tudo indica que esses números aumentarão ainda mais, já que as pessoas começaram a vender propriedades e a falar sobre o exílio permanente.

Muitos afegãos entrevistados nas últimas semanas disseram que haviam cruzado em grandes grupos - às vezes compostos por centenas - mas apenas um pequeno número conseguiu escapar dos guardas de fronteira turcos. Milhares de afegãos foram concentrados na região da fronteira com o Irã, disseram eles.

Como as recentes revoltas violentas no globo deslocaram milhões, seja do Iraque, Síria ou de partes da África, o capítulo final da guerra no Afeganistão deixou os afegãos no fim da linha, e muito provavelmente sem recurso.

Retórica e preconceito

Como na Europa, o sentimento público na Turquia se voltou contra os imigrantes e refugiados, às vezes resultando em violência, como brigas de faca e um recente ataque a casas de sírios na capital, Ancara. A escala da resistência da Turquia aumentou dramaticamente desde o mês passado, disseram afegãos, organizações de direitos humanos e até funcionários do governo.

Para o presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, o fardo de hospedar tantos refugiados - 3,6 milhões de sírios e mais de 300 mil afegãos, entre outros - tornou-se uma questão política candente, especialmente à medida que a economia turca piora. Ele deixou claro que não tem intenção de abrir a porta para mais afegãos.

Quando surgiram fotos nas redes sociais de colunas de migrantes afegãos caminhando pelo Irã em direção à Turquia nas últimas semanas, políticos da oposição acusaram Erdogan de negociar um acordo com a União Europeia, como ele havia feito para os refugiados sírios, para hospedar os refugiados. Mas ele também protestou contra os países ocidentais por esperar que os países menos desenvolvidos suportem a crise.

“A Europa, que se tornou um centro de atração para milhões de pessoas, não pode ficar fora desse problema fechando firmemente suas fronteiras para proteger a segurança e a prosperidade de seus cidadãos”, disse ele em um discurso televisionado na semana passada. “A Turquia não tem dever, responsabilidade ou obrigação de ser o depósito de refugiados da Europa.”

No domingo, Erdogan alertou a chanceler alemã Angela Merkel por telefone que seu país “não será capaz de arcar com o fardo adicional” no caso de uma nova onda de migração do Afeganistão. A Turquia, ele lembrou Merkel, “já acolheu cinco milhões de refugiados”.

Afegãos entrevistados em Van disseram que a Turquia reforçou a segurança ao longo de sua fronteira com uma operação policial generalizada e frequentemente violenta nas últimas semanas, rejeitando os afegãos independentemente de seus pedidos de asilo.

1,4 mil barrados

Em uma única operação em julho, mais de 1.400 afegãos que cruzaram a fronteira para a Turquia foram presos e repelidos pelos guardas de fronteira e pela polícia militar turcos, de acordo com um comunicado do gabinete do governador de Van.

Centenas de outras pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram detidas em cidades em todo o leste da Turquia enquanto tentavam ir para o interior do país.

Essas expulsões são contra a convenção internacional sobre refugiados, disse Mahmut Kacan, um advogado em Van que se especializou em casos de refugiados e asilo.

Poucos afegãos conhecem seus direitos sob a lei internacional, disse ele, mas a Turquia não cumpre nem mesmo suas próprias leis, já que os migrantes deveriam ter direito a um processo de apelação antes de serem deportados.

A família afegã detida recentemente na estação rodoviária de Van foi enviada para uma instalação de imigrantes e depois expulsa de volta ao Irã em poucos dias sem o devido processo, de acordo com outro afegão, Abdul Wahid, que foi detido ao mesmo tempo.

Em uma entrevista antes de serem presos, o marido, Najibullah, de 30 anos, disse que eles fizeram a árdua jornada de três dias com seus gêmeos de 1 ano para a Turquia três vezes nas últimas semanas, apenas para serem empurrados para trás. As crianças perderam peso drasticamente, disse ele.

Sua esposa, Zeineb, de 20 anos, parecia muito abalada com a experiência. “Teria sido melhor ficar e morrer no Afeganistão do que fazer esta viagem”, disse ela.

A família, de etnia uzbeque, saiu de casa há dois meses, em parte porque o Taleban assumiu o controle de seu distrito no norte do Afeganistão. “Não tínhamos nada”, disse Najibullah. “Eles mandavam que preparássemos comida para eles. Mal podíamos nos alimentar. ”

Wahid foi deportado depois de passar quatro dias em um centro de imigrantes e enviou uma mensagem telefônica do Irã sobre o que havia acontecido.

Wahid morava na Turquia e veio para Van para ajudar sua esposa e dois filhos a tentarem entrar no país vindos do Irã. Eles cruzaram a fronteira 10 vezes nas últimas semanas para tentar se juntar a ele em Istambul, onde ele trabalhava em uma fábrica têxtil, disse ele, mas cada vez que eles entravam na Turquia, a polícia os prendia e os mandava de volta. Uma vez, eles foram detidos em Tatvan, uma cidade a mais de 160 km da fronteira, disse ele.

“Minha esposa pediu asilo a eles”, disse. “Ela disse que queria mandar os filhos para a escola. Inicialmente, eles disseram ok, depois a deportaram. ”

Muitos dos afegãos entrevistados disseram que estavam procurando oportunidades econômicas, mas que os avanços e assassinatos do Taleban os levaram a partir. Dois em cada dez entrevistados ao longo de dois dias disseram recentemente que tinham parentes mortos pelo Taleban.

Um adolescente, Ilias, de 15 anos, vestindo uma camiseta amarela brilhante e jaqueta preta, disse que fugiu com três amigos de sua aldeia natal em Daikundi, no centro do Afeganistão, depois que seu pai foi morto por forças do Taleban há três ou quatro meses.

“O Taleban começou a atacar nossa área e as pessoas começaram a defender minha aldeia, e foi quando meu pai foi morto”, disse ele. “Nós três somos da mesma área e conseguimos sair”, disse ele, gesticulando para os companheiros.

Eles foram parados pelo Taleban no caminho e interrogados, roubados por traficantes de humanos no Irã e chegaram à Turquia sem comida ou dinheiro para continuar sua jornada.