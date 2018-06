Refugiados entram em confronto com autoridades Gregas para evitar mudança

ATENAS - Vários grupos de refugiados entraram em confronto nesta quarta-feira, 6, com as autoridades do porto do Pireu, na Grécia, quando representantes do governo informaram que deveriam abandonar o acampamento improvisado e permitir sua mudança a centros organizados.

Imagens divulgadas por portais de notícias gregos mostram um homem sacudindo seu bebê de poucos meses e ameaçando atirá-lo contra os integrantes da guarda costeira. Isso ocorreu após os agentes tentarem impedir que ele danificasse um veículo estacionado.

Em comunicado, a guarda costeira grega minimizou a importância desses incidentes, que terminaram sem grandes danos, mas qualificou de "inaceitável, imprudente e insensível" o comportamento do homem em relação a um ser "inocente" como um bebê.

"A imagem surpreendeu milhares de espectadores", afirmou a guarda costeira, que decidiu abrir uma investigação contra o autor do incidente.

Os esforços dos representantes governamentais terminou sem sucesso, pois quase ninguém aceitou ser deslocado a outros centros, apesar do porto do Pireu estar próximo do colapso por contar com 4.720 pessoas amontoadas em um acampamento improvisado.

O mesmo ocorre no segundo acampamento irregular na Grécia, situado no vilarejo de Idomeni - na fronteira com a Macedônia -, onde estão 11.269 pessoas, segundo os dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

Ao todo, 53.042 migrantes e refugiados estão atualmente nos diferentes centros de amparo distribuídos por toda a Grécia. / EFE