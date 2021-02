BEIRUTE - Refugiados palestinos no Líbano têm três vezes mais probabilidade de morrer com covid-19 do que a população como um todo, de acordo com números da ONU que destacam o impacto descomunal da pandemia na comunidade.

Leia Também Diplomacia da vacina provoca nova guerra fria

Estima-se que 207.000 refugiados palestinos vivam no Líbano depois de serem expulsos de suas casas ou fugirem do conflito em torno da criação do Estado de Israel em 1948, a grande maioria está em acampamentos apertados onde o distanciamento social é impossível.

No ano em que o Líbano registrou seu primeiro caso, cerca de 5,8 mil foram infectados com o coronavírus e cerca de 200 deles morreram, disse uma porta-voz da agência das Nações Unidas para refugiados palestinos, a UNRWA. Isso é três vezes a taxa de mortalidade de covid-19 para o país como um todo, pouco mais de 1%.

A maioria dos palestinos que morreram após contrair a doença no Líbano tinha problemas de saúde, como cardíacos ou pulmonares, agravados pela pobreza e pelas condições nos campos, disse a porta-voz da UNWRA, Hoda Samra.

As condições de vida precárias e a necessidade de trabalhar fora aumentam a probabilidade de os refugiados palestinos ficarem expostos ao vírus, acrescentou ela.

"Comunidades vulneráveis ​​tendem a ter condições básicas de saúde mais precárias, portanto, mais comorbidades e condições crônicas de saúde", disse Joelle Abi Rached, pesquisadora associada da Sciences Po University em Paris.

As autoridades libanesas impedem que os palestinos obtenham a nacionalidade libanesa ou trabalhem em muitas profissões qualificadas, de modo que os refugiados ganham a vida com trabalhos mal pagos em construção e artesanato, ou como vendedores ambulantes.

"O foco aqui está nos elementos econômicos - as pessoas saem porque não têm dinheiro para ficar em casa", disse Samra à Thomson Reuters Foundation.

Ela disse que o número total de infecções entre os palestinos era provavelmente maior, uma vez que apenas aqueles com suspeita de exposição a casos confirmados de covid-19 foram testados.

O Líbano, que iniciou seu programa de vacinação no domingo, disse que vacinará refugiados palestinos e sírios junto com o restante da população.

O número total de doses que o Líbano encomendou até agora cobriria cerca de metade de sua população de mais de 6 milhões, incluindo pelo menos 1 milhão de refugiados sírios, que também foram duramente atingidos pela pandemia.

Nove em cada dez viviam em pobreza extrema no ano passado, de acordo com as Nações Unidas.

O Líbano foi castigado no ano passado por uma crise financeira aguda e uma explosão massiva na capital, além de enfrentar uma das maiores taxas de infecção por coronavírus da região.

Mas existem preocupações sobre a aceitação da vacina. Na terça-feira, apenas cerca de 540 mil pessoas haviam se registrado para a vacinação, das quais cerca de 6,2 mil eram palestinos e 5,3 mil eram sírios, segundo dados do governo.

"Há uma falta de incentivo para tomar a vacina que eu acho que se aplica a muitas comunidades no Líbano", disse Samra.

Faixa de Gaza recebe suas primeiras doses

No território palestino da Faixa de Gaza, começaram a chegar as primeiras doses da vacina contra o coronavírus, depois que Israel liberou a entrega.

A ministra da Saúde da Autoridade Palestina, Mai al-Kaila, disse que 2 mil doses da vacina russa Sputnik V foram enviadas para o território. O Ministério da Saúde do território informou que a primeira prioridade seriam os pacientes em diálise e as pessoas submetidas a transplantes, seguidos pelos médicos.

A Autoridade Palestina exerce autogoverno limitado sobre partes da Cisjordânia, enquanto o grupo militante Hamas controla Gaza. Em Gaza, com uma população de cerca de 2 milhões, o número de casos registrados de covid diminuiu drasticamente após um aumento repentino em dezembro.

As vacinas foram entregues em meio a um acalorado debate sobre se Israel é responsável pela saúde dos palestinos que vivem em território ocupado.

Embora grupos de direitos humanos tenham argumentado que a lei internacional exige que Israel forneça aos palestinos acesso a vacinas no mesmo nível do que disponibiliza aos seus próprios cidadãos, defensores das políticas de Israel afirmam que os palestinos assumiram a responsabilidade pelos serviços de saúde quando assinaram os Acordos de Oslo, na década de 90.

As vacinas entregues em Gaza não foram fornecidas por Israel, mas pela Autoridade Palestina.

Ainda assim, sua transferência exigiu a aprovação israelense e provocou um debate no Parlamento de Israel. Vários legisladores de direita exigiram que o governo condicionasse sua entrega ao retorno de dois cidadãos israelenses e dos corpos de dois soldados que se acredita estarem sob poder do Hamas.

“É proibido para Israel e seu líder abandonar o destino dos cidadãos cativos e dar a oportunidade de trazer de volta os corpos dos soldados mortos”, disse Zvi Hauser, um membro do Parlamento, a uma comissão parlamentar que discutiu o assunto na segunda-feira.

Um porta-voz do Hamas rejeitou a ideia como "uma tentativa de extorsão". No entanto, um funcionário do governo israelense disse que altos funcionários israelenses recomendaram que o pedido fosse aprovado./REUTERS e NYT