Refugiados sírios cruzam fronteira rumo ao Curdistão Milhares de refugiados sírios cruzaram a fronteira em direção ao Curdistão do Iraque neste sábado, 17, diante da deterioração da segurança da população em partes do nordeste da Síria, de acordo com membros da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo um oficial da ONU, o movimento é uma das ondas do grande êxodo visto na Síria desde que começaram as manifestações contra o presidente Bashar Assad, em março de 2011. Fonte: Dow Jones Newswires.