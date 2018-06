Refugiados sírios no Líbano já chega a 1 milhão O número de refugiados da Síria superou a marca de um milhão de pessoas no Líbano, informou nesta quarta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU). Três anos após o início dos conflitos no país de 4,5 milhões de habitantes, o Líbano se tornou o país com maior concentração per capita de refugiados em todo o mundo na história recente.