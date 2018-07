Refugiados sírios podem chegar a 700 mil ainda em 2012

Até agora os doadores deram $ 141,5 milhões de dólares em auxílio para os que fogem da guerra civil na Síria. A agência para refugiados da ONU e outras organizações estimam que 294 mil pessoas já deixaram o país.

Os grupos humanitários anteriormente previam que até o fim de 2012 100 mil sírios teriam atravessado a fronteira em direção ao Líbano, Jordânia, Iraque e Turquia. Mas entre 2 mil e 3 mil sírios chegam todo dia nos países vizinhos e o conflito parece estar longe de terminar.

"Nós temos apenas um terço dos recursos de que necessitamos para dar uma resposta (adequada ao problema)", afirmou Panos Moumtzis, um dos coordenadores do Alto Comissariado para Refugiados da ONU. "Estamos correndo contra o tempo". As informações são da Associated Press.