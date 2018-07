Refugiados sírios podem ser 185 mil até fim do ano

GENEBRA - A agência de refugiados da Organização da Nações Unidas (ONU) disse que o número de refugiados que deixam a Síria pode dobrar e chegar a 185 mil até o final do ano.

Funcionários a agência disseram que o número de refugiados que deixaram a Síria já chegou a 96 mil desde março, o que os forçou a refazer os projetos para ajudar essas pessoas, e além da quantidade de recursos necessária para atender suas necessidades.

O coordenador regional da agência para refugiados sírios, Panos Moumtzis, disse nesta quinta-feira em Genebra que o crescente número de refugiados exige que a comunidade internacional "intensifique seu apoio" e colabore com US$ 193 milhões, mais do que o dobro dos US$ 84,1 milhões pedidos pela agência em março para os fugitivos sírios.

Ele elogiou o Iraque, a Jordânia, o Líbano e a Turquia por sua "tremenda generosidade" ao disponibilizarem campos de refugiados e ajuda para essas pessoas.

As informações são da Associated Press.