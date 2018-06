Região da sede do partido governante na Síria tem tiroteio e explosões

CAIRO - Uma forte explosão aconteceu nesta sexta-feira, 11, em frente à sede do partido sírio Baath, do presidente Bashar al Assad, na cidade de Aleppo, onde poucas horas antes as forças de segurança frustraram uma tentativa de atentado, segundo o opositor Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Veja também:

'Estamos preparados para esse tipo de ameaça', diz capitão na Síria

Ataques suicidas em Damasco deixam 55 mortos e 372 feridos

Explosões na Síria sinalizam escalada de violência

Em nota oficial, o grupo informou sobre a explosão e um tiroteio perto dos escritórios do Baath, o que causou a morte de pelo menos um segurança do edifício em um ataque que ainda não foi confirmado pelas autoridades sírias.