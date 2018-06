Região sem líderes em 2015

No início de 2015 deparamos com uma América Latina sem líderes, em que países com a maior influência política nos últimos anos - Brasil, Venezuela e México - estão muito fragilizados por problemas internos.

O Brasil, o maior país latino-americanos, enfrenta graves problemas políticos e também econômicos. A presidente Dilma Rousseff inicia o seu segundo mandato como a presidente mais fraca do país dos últimos tempos.

Enfrenta uma economia estagnada, uma oposição forte no Congresso e um escândalo político que se amplia cada vez, envolvendo subornos pagos para Petrobrás e autoridades de partidos no poder.

Embora quase metade da população brasileira que votou contra Dilma Rousseff nas eleições de 26 de outubro continue energicamente contra seu governo de centro-esquerda, muitos dos que votaram na presidente não a apoiaram com muito entusiasmo, mais por temor de perder os subsídios pagos pelo governo, é o que dizem especialistas em pesquisas de opinião.

Apesar da recente indicação do respeitado banqueiro Joaquim Levy para ministro das Finanças, poucos esperam que Dilma tenha o capital político necessário para implementar as tão necessárias reformas econômicas. "A perspectiva para os próximos quatro anos é sombria", afirmou a revista The Economist esta semana.

Muitos analistas brasileiros concordam que o escândalo da Petrobrás e a necessidade urgente de recompor a economia debilitada do Brasil impedirá Dilma de assumir um grande papel nos assuntos regionais. Nos últimos anos o Brasil foi a força motora para a criação de blocos regionais como a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe (Celac), como também a principal força nos assuntos diplomáticos da região.

A Venezuela, cujo petróleo subsidiado para mais de uma dezena de países latino-americanos e do Caribe em troca de apoio político transformou o país em um dos mais ativos atores regionais, atravessa hoje uma profunda crise econômica, a mais grave em sua história recente.

Petróleo. O colapso dos preços mundiais do petróleo transformou a Venezuela no país latino-americano com a maior taxa anual de inflação do mundo - estimada em 65% - e de menor crescimento econômico da região, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Desde a revolução socialista do ex-presidente Hugo Chávez, a Venezuela virtualmente destruiu seu setor privado e hoje depende totalmente do petróleo que representa 95% de suas exportações.

Deparando com uma possível hiperinflação e o caos econômico, o governo venezuelano começou a reduzir seus subsídios do Petrocaribe para mais de uma dezena de países centro-americanos e do Caribe, o que deve reduzir severamente sua influência regional. Mesmo Cuba, seu mais próximo aliado político e mentor ideológico, acabou de firmar um acordo para normalizar relações com os Estados Unidos, possivelmente temendo um iminente corte de subsídios de petróleo da Venezuela.

O México, embora não tão atuante nos assuntos regionais na década passada, provavelmente não preencherá o vazio deixado por Brasil e Venezuela.

O presidente Enrique Peña Nieto enfrenta a mais importante crise política após o desaparecimento e provável morte de 43 estudantes por gangues de traficantes em conluio com autoridades locais, além de alegações de corrupção envolvendo a compra de uma residência por US$ 7 milhões, por sua mulher Angélica Rivera, de uma empresa que se beneficiou com enormes contratos firmados com o governo.

Além disso, o governo de Peña Nieto vem sendo muito criticado por ter outorgado um contrato de US$ 3,7 bilhões para a construção da ferrovia para um trem-bala que ligará a Cidade do México a Querétaro, a um consórcio chinês que foi a única empresa a participar da licitação.

Peña Nieto rescindiu o contrato depois das críticas generalizadas sobre o contrato, que envolveu, entre outras, a companhia que vendeu a casa de US$ 7 milhões para a primeira-dama.

Pesquisa recente feita pelo jornal Reforma mostra que 58% dos mexicanos têm uma opinião negativa sobre Peña Nieto, que tem a menor taxa de aprovação de um presidente no país das últimas duas décadas.

Considerando as péssimas decisões em termos de política externa adotadas pelos países latino-americanos sob a liderança de Brasil e Venezuela nos últimos anos, afastando a região de acordos comerciais com a União Europeia e os Estados Unidos, e apoiando algumas das piores ditaduras do mundo - talvez não seja mau que a região repentinamente se encontre sem líderes políticos fortes.

Algumas autoridades americanas afirmam em particular que o anúncio feito pelo presidente americano, Barack Obama, de que normalizará as relações com Cuba - um ponto muito sensível nos assuntos interamericanos - e a crescente necessidade da América Latina de investimentos americanos, ajudarão a melhorar a posição de Washington na região.

Vamos ver. Mas o fato de que muitos países latino-americanos conseguirão perseguir seus interesses econômicos sem as pressões ideológicas impostas por Brasil e Venezuela poderão acabar ajudando toda a região. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

