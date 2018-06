Região turística do Peru enfrenta 2º dia de protestos

O protesto foi organizado para demandar que o governo do presidente Ollanta Humala cumpra as promessas de construir projetos de infraestrutura, como um gasoduto e um aeroporto internacional, afirmou o sindicalista Wilfredo Alvarez. A polícia atirou bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes, que estavam armados com paus e pedras.

O vice-ministro de Turismo do Peru, José Gamarra, alegou que a prioridade das autoridades era a segurança dos turistas. A Câmara Nacional de Turismo também repudiou o ato e disse que os manifestantes foram responsáveis por US$ 2 milhões em perdas e que 5 mil turistas estrangeiros não puderam visitar os sítios arqueológicos incas, incluindo Machu Picchu. Fonte: Associated Press.