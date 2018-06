Regime burla sanções e compra bens de luxo A Coreia do Norte está conseguindo burlar as sanções internacionais e comprar artigos considerados de luxo. Segundo um relatório confidencial da ONU, o regime de Pyongyang tem comprado, entre outras coisas, maços de cigarro, cosméticos, garrafas de saquê, computadores e carros usados da marca Mercedes-Benz. O Japão informou à ONU que os bens teriam entrado no país pela China.