Regime de Assad toma universidade e detém estudantes Dois dias após o presidente sírio, Bashar Assad, discursar na Universidade de Damasco prometendo reformas, forças leais ao regime invadiram o dormitório do câmpus e prenderam um número indeterminado de estudantes, segundo testemunhas. Fontes afirmam ainda que os agentes do aparato de segurança de Assad chegaram a assassinar alunos, mas a informação não pôde ser confirmada - a Síria não permite a entrada de jornalistas estrangeiros no país.