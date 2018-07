Regime norte-coreano agrava fome de 6 milhões

"Estamos diante de uma crise de falta de alimentos e de desnutrição de proporções semelhantes às de um desastre natural com impacto terrível, principalmente nas crianças", disse ao Estado, por telefone, o porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da ONU para a Ásia, Marcus Marcus Prior. "Nos menores de 2 anos, o nível de desnutrição que estamos vendo tem consequências físicas e mentais irreversíveis."

A crise na Coreia do Norte pode ser ainda mais dramática do que a revelada pelo programa. Isso porque os agentes humanitários têm acesso a pouco mais da metade dos 200 municípios do país. Nos demais, estrangeiros não podem entrar. Se forem pegos em áreas restritas sem autorização oficial, podem ser detidos e condenados a trabalhos forçados em campos de concentração. "Trabalhamos no norte e leste, áreas tradicionalmente afetadas pela escassez de alimentos, mas não temos uma ideia exata da situação em todo o país." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.