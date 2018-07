Regime norte-coreano agrava fome de 6 milhões

A Coreia do Norte fechou ainda mais suas fronteiras e está impedindo o acesso de agências de ajuda humanitária ao país. O regime teme ser alvo de espionagem - principalmente em suas instalações nucleares - e suspeita que qualquer abertura termine em uma "primavera" como a do mundo árabe. Enquanto isso, mais de 6 milhões de norte-coreanos estão famintos, alerta a ONU, e 30% das crianças sofrem de desnutrição crônica.

"Estamos diante de uma crise de falta de alimentos e de desnutrição de proporções semelhantes às de um desastre natural com impacto terrível, principalmente nas crianças", disse ao Estado, por telefone, o porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da ONU para a Ásia, Marcus Marcus Prior. "Nos menores de 2 anos, o nível de desnutrição que estamos vendo tem consequências físicas e mentais irreversíveis."

A crise na Coreia do Norte pode ser ainda mais dramática do que a revelada pelo programa. Isso porque os agentes humanitários têm acesso a pouco mais da metade dos 200 municípios do país. Nos demais, estrangeiros não podem entrar.

Se forem pegos em áreas restritas sem autorização oficial, podem ser detidos e condenados a trabalhos forçados em campos de concentração. "Trabalhamos no norte e leste, áreas tradicionalmente afetadas pela escassez de alimentos, mas não temos uma ideia exata da situação em todo o país."

Para levar ajuda aos 107 municípios onde há autorização para trabalhar, os funcionários da ONU devem notificar o governo com pelo menos 24 horas de antecedência. A distribuição de alimentos, insumos agrícolas e remédios é canalizada pelo aparato estatal do ditador norte-coreano Kim Jong-il, que se coloca aos olhos da população como "o grande provedor".

As sanções econômicas aplicadas ao programa nuclear estão fazendo Pyongyang mudar de tática. "O governo está vendo o povo passar fome. Ele poderia evitar isso, mas não faz nada e usa as sanções econômicas como desculpa para convencer a população de que o Ocidente é o grande mal", afirma Kongdan.

Pyongyang gasta 25% do PIB - quase 45% do orçamento do governo - com o aparato militar, segundo estimativa do International Institute for Strategic Studies, mas depende de ajuda internacional para alimentar a população.

O aumento das restrições pelo regime fez os doadores sumirem. Dos 6 milhões de pessoas que precisam de ajuda, a ONU tenta chegar a 3,5 milhões, cuja situação é considerada de maior risco. O custo da operação seria de US$ 210 milhões, destinados entre maio e setembro, quando a escassez de comida é maior por causa das condições climáticas.

No entanto, a ONU só conseguiu financiar 30% disso. Seul, antes um dos principais doadores ao país vizinho, suspendeu a assistência em 2010, quando Pyongyang expulsou funcionários sul-coreanos de um complexo industrial em território norte-coreano. Outra dificuldade é o monitoramento dos recursos destinados, que o governo norte-coreano tenta centralizar. A ONU só entrega alimentos em áreas em que a ajuda pode ser acompanhada.