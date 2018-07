Ainda ontem, milhares de pessoas saíram às ruas nos subúrbios de Damasco para protestar contra a morte de 11 manifestantes pró-democracia no fim de semana. De acordo com a oposição, 23 pessoas morreram ontem em confrontos com a polícia.

No norte do país, o líder oposicionista Radwan Rabih Hamad, um dos principais nomes do movimento antirregime, foi morto em uma emboscada.