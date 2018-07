Regime sírio está 'minando sua legitimidade', diz UE

"Os responsáveis pelos crimes e atos de violência contra civis terão de responder por isso", acrescenta o texto que foi bem recebido pela alta cúpula europeia. O presidente Bashar Al-Assad está no poder há 11 anos - sua família comanda o país há 41 anos -, e a população pede sua renúncia e reformas democráticas na Síria. A União Europeia também anunciou sanções contra três dirigentes da Guarda Revolucionária Iraniana, o Exército ideológico do regime do Irã, dentre eles, seu comandante, acusados de ajudar a repressão na Síria. As informações são da Dow Jones.