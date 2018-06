Regime sírio participará de segunda rodada de negociações de paz

BEIRUTE - O vice-ministro de Relações Exteriores da Síria, Faisal Mekdad, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o governo decidiu participar de uma segunda rodada de conversas de paz na cidade suíça de Genebra, informou a TV estatal.

"A participação da delegação da República Síria Árabe na conferência de Genebra na segunda rodada de negociações na próxima segunda-feira foi decidida", disse vice-ministro.

O vice-ministro destacou que é necessário que ambas as partes produzam em Genebra um comunicado no qual se rejeite o derramamento de sangue dos sírios por parte de terroristas, apoiados por outros países. O funcionário sírio explicou que a delegação do regime continua com os esforços iniciados na primeira rodada da conferência.

O mediador internacional Lakhdar Brahimi tinha proposto às delegações governamental e da oposição retomar as conversas a partir da segunda-feira. Os opositores pediram que representantes de Assad fossem consultados primeiro. / REUTERS e EFE