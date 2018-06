Regime sírio recupera Cidade Antiga de Alepo

As forças do governo sírio assumiram o controle de toda a Cidade Antiga de Alepo, seu coração histórico, após a retirada dos rebeldes, cada vez mais asfixiados em seu antigo reduto. Este avanço acelera o êxodo da população: 80 mil pessoas fugiram da zona leste de Alepo desde o início, em 15 de novembro, da ofensiva do regime, informou nesta quarta-feira a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os deslocados buscaram refúgio nos bairros controlados pelo governo na zona oeste da cidade e em áreas controladas pelas forças curdas, explicou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane. Os combatentes rebeldes se retiraram das partes da área antiga que ainda controlavam depois que as tropas do regime de Bashar al-Assad reconquistaram os bairros vizinhos de Bab al-Hadid e Aqyul.

"Recuaram pelo temor de um cerco na área antiga", explicou a ONG. O Exército sírio e seus aliados avançam rapidamente na parte leste de Aleppo e já controlam mais de 75% da área, incluindo toda a parte ao leste da cidadela histórica.

Centro turístico de Alepo, a Cidade Antiga de Alepo abrigava hotéis e restaurantes, totalmente desertos desde o início da guerra.

Durante a noite, o exército executou intensos bombardeios em áreas ainda controladas pelos rebeldes, como o bairro de Al-Zabdiya, segundo o OSDH.

Mortes. Ao menos 15 pessoas, incluindo uma criança, morreram na terça-feira na zona leste de Alepo. Ao todo, ao menos 369 civis, entre eles 45 crianças, morreram nesta área desde o início da ofensiva.

Do outro lado, a zona oeste da cidade, controlada pelo regime, é alvo diário de tiros rebeldes, que provocaram a morte de 92 civis, incluindo 34 crianças, desde o dia 15. Além disso, um coronel russo, Ruslan Galitsky, assessor militar na Síria, morreu em Alepo após um bombardeio dos rebeldes, anunciou nesta quarta-feira o exército russo. /AFP