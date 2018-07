Regime sírio torturou opositores em hospitais

NOVA YORK - Com a ajuda de médicos, o regime sírio torturou opositores que haviam sido internados em pelo menos quatro hospitais públicos com ferimentos causados pelas forças de segurança do presidente da Síria, Bashar Assad. A afirmação consta de um detalhado relatório publicado ontem pela Anistia Internacional.

"É profundamente alarmante que as autoridades sírias tenham dado passe livre para as suas forças de segurança nos hospitais. Em muitos casos, médicos e outros funcionários participaram das ações de tortura justamente das pessoas que eles supostamente deveriam tratar", afirmou Cilina Nasser, responsável pela Anistia Internacional no Oriente Médio e no Norte da África.

O regime sírio negou as acusações, afirmando que o relatório faz parte da propaganda de forças estrangeiras para desestabilizar o país.

No texto, um médico relata um episódio em que um sírio chegou com ferimentos graves ao hospital e foi "agredido por sete membros das forças de segurança e enfermeiras". Outra testemunha revela ter visto médicos retirarem os aparelhos de respiração dos pacientes e deixarem que eles morressem.

Segundo a ONG, houve ainda uma circunstância denominada de "o dilema do sangue". Na Síria, o banco de sangue é controlado pelo Ministério da Defesa. "Todas as vezes que recebíamos um paciente com ferimentos causados por armas de fogo e necessidade urgente de transfusão, enfrentávamos um dilema: se enviássemos um pedido ao banco de sangue central, as forças de segurança saberiam dele, que poderia ser submetido a prisão e tortura", disse um dos médicos, explicando que, se transfusões sem autorização fossem descobertas, os próprios profissionais de saúde poderiam ser presos e torturados. Em agosto, as forças de segurança teriam invadido um hospital em Homs e prendido médicos, que foram interrogados e ameaçados de tortura se não revelassem nomes de opositores feridos. Segundo a ONU, mais de 3.000 pessoas foram mortas pelas forças sírias nos sete meses de protestos contra Assad.