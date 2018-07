Regime teria até 8 bombas

Diferentemente de outras potências nucleares, o programa norte-coreano tem como base o plutônio, embora os EUA suspeitem que o país já tenha completado a transição para o urânio.

Em 2011, o cientista Abdul Qadeer Khan, o "pai da bomba atômica" do Paquistão, disse que Pyongyang subornou militares paquistaneses para ter acesso a segredos nucleares do país - Islamabad nega. Hoje, estima-se que a Coreia do Norte tenha de seis a oito bombas de plutônio e um número indeterminado de mísseis com alcance de 5 mil quilômetros.