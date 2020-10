Regiões pobres dos EUA perdem recursos por baixa contagem no censo

ESPANOLA, Novo México - Obter uma contagem precisa da população dos Estados Unidos se mostrou difícil no censo de 2020, pois a pandemia do novo coronavírus dificultou respostas voluntárias e forçou as autoridades a reduzir os esforços porta-a-porta.

O governo do presidente Donald Trump colocou outros obstáculos no caminho para uma contagem precisa. Sua tentativa de adicionar uma pergunta sobre cidadania ao censo, no início deste ano, desencorajou os imigrantes sem documentos de preencher a pesquisa - embora o esforço do governo tenha falhado, segundo especialistas em demografia.

Autoridades locais em todo o país se preocupam com o impacto das contagens baixas em suas comunidades. “Esta será a pior taxa de resposta que já tivemos”, disse Lauren Reichelt, Diretora de Saúde e Serviços Humanos do Condado de Rio Arriba, Novo México.

Rio Arriba é o exemplo típico de outras regiões dos Estados Unidos que são mais difíceis de contar - e têm mais a perder com uma contagem inferior. É pobre, rural e lar de muitos imigrantes sem documentos. As baixas contagens de população podem tirar dessas áreas dólares federais extremamente necessários para habitação a preços acessíveis e creches, por exemplo, ou recursos para combater a epidemia de opioides, de acordo com autoridades locais em algumas das regiões menos contadas no último censo, feito em 2010.

“A subestimação persistente em comunidades que mais se beneficiariam de investimentos públicos e privados direcionados torna mais difícil lidar com as próprias barreiras que contribuem para um censo menos preciso”, disse Terri Ann Lowenthal, consultora em censo e questões estatísticas e ex-funcionário do Congresso que supervisiona o processo.

O Departamento do Censo dos EUA e a Casa Branca se recusaram a comentar a matéria.

O Departamento está se aproximando do final da edição de 2020 da contagem decenal, que orientará a alocação de US$ 1,5 trilhão por ano em ajuda federal. O censo também é um elemento fundamental da democracia americana porque as contagens da população são usadas para determinar o número de representantes do Congresso designados para um estado e para desenhar mapas dos distritos eleitorais.

Algumas das regiões mais difíceis de contar no último censo podem ser ainda mais difíceis de pesquisar este ano, à medida que o país sofre com a pandemia. Eles incluem áreas de fronteira no Texas, as terras baixas do Mississippi e as planícies do norte do Novo México.

Financiamento perdido

As autoridades de Rio Arriba estimaram que eles foram subestimados em 4% em 2010, depois que apenas 42% das famílias enviaram de volta seus formulários do censo voluntariamente. Isso em comparação com 66,5% das famílias que responderam por correio nacionalmente, de acordo com a contagem oficial.

O censo enviou “batedores de porta” para obter mais respostas, mas ainda teve que usar um processo chamado imputação para estimar a residência para 9,6% da contagem em Rio Arriba, uma proporção muito maior do que a média nacional.

Funcionários do condado dizem que uma contagem precisa teria ajudado a reduzir as lacunas de financiamento que os deixam sem medicamentos, clínicas de desintoxicação, habitação e outros apoios necessários para combater um dos maiores problemas da comunidade: uma epidemia de opióides que mata pessoas em uma taxa de mais de quatro vezes que a média dos EUA, de acordo com dados do governo.

É impossível saber exatamente quanto financiamento é perdido devido a uma contagem insuficiente, diz Andrew Reamer, professor da George Washington University, o maior especialista do país na relação entre o censo e os gastos federais. Isso exigiria saber exatamente quantas pessoas foram perdidas e quais programas do governo as teriam servido.

Serviços afetados

O Vale do Rio Grande, no sul do Texas, é um submundo político. Ao norte da fronteira, mas ao sul dos postos de controle de imigração, seus quatro condados - Hidalgo, Cameron, Starr e Willacy - incluem comunidades informais conhecidas como colônias, muitas vezes densamente povoadas por imigrantes sem documentação.

Em Hidalgo, as autoridades estimam que eles foram subestimados em pelo menos 10% em 2010, depois que apenas 56% da população respondeu voluntariamente. O Departamento do Censo estimou uma subcontagem mais modesta de 5,4%.

De qualquer forma, a subcontagem reduziu o financiamento para os programas Head Start e Low Income Heating and Energy Assistance (LIHEAP) da área. Em Pueblo de Palmas, uma colônia no condado de Hidalgo, Cristina, 35 anos, qualifica-se para a creche Head Start - financiada pelo governo - para seus quatro filhos, mas apenas um foi admitido. Ela pediu que apenas seu primeiro nome fosse usado na matéria, porque ela é uma imigrante sem documentos.

Tanto o LIHEAP quanto o Head Start são subfinanciados no condado. O primeiro tem um orçamento de U$ 6 milhões, o suficiente para atender de 3 a 4% das famílias qualificadas, diz Jaime Longoria, diretor de serviços comunitários da região.

O Head Start, que depende de dados populacionais para decidir onde expandir os programas, pode atender 3.700 crianças em Hidalgo entre 22 mil que se qualificam, disse Teresa Flores, a diretora local do Head Start. Uma contagem precisa ajudaria a cobrir parte dessa lacuna, disse ela.

Cristina e sua vizinha Maria - também sem documentos - disseram que não se lembravam de ter preenchido um formulário do censo em 2010 e que estavam com medo de fazê-lo este ano. “Estou nervosa que alguém vá até minha casa e me leve embora”, disse Maria.

Programas e iniciativas também sofrem

No centro do Mississippi, a participação voluntária no censo de 2010 variou entre 45% e 60%. A taxa nessas áreas até agora neste ano é semelhante. O financiamento mais baixo, em razão da contagem populacional, afetou um programa crucial de creche para mães de baixa renda no Estado mais pobre do país, disseram funcionários do programa.

Mais de 112 mil famílias do Mississippi estão na faixa de qualificação para serem atendidas, mas o programa só tem dinheiro suficiente para conceder de 20 mil a 25 mil vouchers, disse Carol Burnett, que dirige a iniciativa sem fins lucrativos Mississippi Low Income Childcare Initiative.

A dotação do Mississippi sob a concessão do Bloco de Assistência e Desenvolvimento Infantil que financia o programa foi de US $ 91,8 milhões no ano fiscal de 2019. Um adicional de 1% desse total - cerca de US $ 918 mil - poderia servir centenas de pais a mais em todo o Estado, disse Burnett.

Tanisha Womack, 35, administra três creches nos condados de Simpson e Smith, dois dos vários condados do Mississippi que estavam entre os mais difíceis de contar em todo o país em 2010. Womack é certificada para cuidar de 152 crianças, mas tem apenas 72 matriculadas porque muitos pais qualificados tiveram vouchers negados. “Estamos falidos”, disse Womack.