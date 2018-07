Registrado tremor de 5,5 perto da Cidade do México Um terremoto de magnitude 5,5 foi registrado nesta terça-feira, por volta de 10h03 (em Brasília) na Cidade do México, fazendo com que vários prédios chacoalhassem e milhares de pessoas saíssem às ruas, depois que um alarme de terremoto soou. Não havia relatos sobre danos ou feridos.