Registro de novos casos na Itália cai, mas confinamento seguirá até dia 12

ROMA - A Itália registrou nesta segunda-feira, 30, 4.050 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, o índice mais baixo desde o dia 17 de março. Apesar disso, o país estendeu o confinamento de seus habitantes até pelo menos 12 de abril.

A decisão foi informada pelo ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza. "Durante uma reunião do comitê científico e técnico do governo, considerou-se que todas as medidas de confinamento deveriam ser mantidas pelo menos até domingo de Páscoa", ou seja, em 12 de abril, disse em comunicado.

A Itália registrou mais mortes em decorrência do novo coronavírus do que qualquer outro país do mundo, e responde por mais de um terço de todas as mortes globais do vírus.

O maior número diário de vítimas da epidemia de cinco semanas na Itália foi registrado na sexta-feira, quando 969 pessoas morreram. Houve 889 mortes no sábado e 756 no domingo. Nesta segunda-feira, foram divulgados 812 óbitos.

Dos originalmente infectados em todo o país, 14.620 haviam se recuperado totalmente na segunda-feira, em comparação com 13.030 no dia anterior. Havia 3.981 pessoas em terapia intensiva, em comparação com as anteriores 3.906. Até o momento, 11.591 pessoas morreram por complicações relacionadas ao coronavírus no País. /REUTERS