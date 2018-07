Regra de recontagem pode virar foco da eleição nos EUA

SÃO PAULO - Se a eleição presidencial americana desta terça-feira, 6, for tão apertada quanto as pesquisas sugerem, as regras de recontagem em alguns Estados-chave podem se tornar o foco de atenção após a votação chegar ao fim, inclusive atrasando o anúncio do vencedor, de acordo com o jornal The Wall Street Journal.

Observadores do pleito - tanto democratas quanto republicanos, pensando no ocorrido na Flórida em 2000, quando houve questionamento de fraude na eleição do então candidato George W. Bush - estão prontos para se mobilizar em Estados em que a disputa deve ser decidida voto a voto.

As duas campanhas mobilizam um exército de advogados para acompanhar como as cédulas são manuseadas e para impedir que haja casos de intimidação. Além disso, em muitos Estados-chave, como Ohio, Flórida, Colorado e Pensilvânia, uma recontagem automática é feita se a margem final de diferença ficar em 0,5% ou menos.