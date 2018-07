Regulador determina fim da disputa trabalhista na Qantas

Mais cedo, a Fair Work Austrália determinou o fim da disputa na Qantas. O árbitro trabalhista disse que as circunstâncias do caso são específicas, "em especial devido a vulnerabilidade da indústria do turismo às incertezas". A Qantas é a décima maior companhia aérea do mundo, em termos de passageiros transportados.

Este é o segundo dia em que os passageiros da companhia aérea, cerca de 80 mil, são afetados pela greve de funcionários que paralisa as atividades da empresa. A Qantas possui 65% do mercado australiano de voos domésticos, mas os seus voos internacionais têm dado prejuízo.

A reestruturação proposta pela companhia prevê o corte de mil empregos, do atual quadro de 35 mil funcionários. Os sindicatos têm realizado uma campanha por melhores salários e também por discordarem da estratégia da administração da empresa de manter seus planos de concentrar o foco na Ásia. Um dos chefes dos sindicatos chegou a ameaçar manter as greves até meados de 2012.

Meses de greves de carregadores de bagagens, engenheiros e pilotos geraram um custo de 15 milhões de dólares australianos (US$ 16 milhões) por semana, segundo a empresa, com o impacto financeiro total atingindo até o momento 68 milhões de dólares australianos (US$ 72,780 milhões).

Ontem, a companhia aérea anunciou a decisão de impedir a entrada dos trabalhadores sindicalizados e cancelar todos os voos indefinidamente.

Saia-justa

A escalada na disputa irrita o governo e representa uma vergonha para a primeira-ministra da Austrália, Julia Gilard, que recebia uma cúpula de líderes da Commonwealth em Perth. Dezessete dos líderes tinham voos reservados com a Qantas no domingo.

"Não há motivos para essa reação radical e exagerada," disse o tesoureiro adjunto e ex-sindicalista Bill Shorten à Australia Broadcasting Corporation. "Sessenta e oito mil australianos e a indústria do turismo foram grosseiramente incomodados por esta emboscada aos passageiros".

Gillard, criticada por não intervir na disputa mais cedo, disse ser necessário que as audiências judiciais em Melbourne resolvessem o impasse rapidamente. "Nós tomamos essa ação porque ficamos preocupados com os danos à economia", disse ela a repórteres em Perth, onde a disputa ofuscou a reunião da Commonwealth. "O governo está pedindo o fim da ação".

As autoridades australianas recomendam que passageiros com voos marcados pela Qantas não se encaminhem até o aeroporto antes de se informar sobre seus voos. A Qantas precisa fornecer acomodação e refeições a passageiros que estão no meio de conexões.

Com Agência Estado, Dow Jones, Reuters e Efe