Reguladores pedem histórico das baterias do Dreamliner

Os reguladores informaram que fizeram o pedido recentemente após ficarem sabendo dos problemas com que a ANA enfrentou com as baterias antes de um incêndio em uma delas em 7 de janeiro, que ocorreu em um 787 estacionado no Logan International Airport, em Boston. A Boeing já reuniu algumas das informações pedidas.

A ANA informou que havia substituído as baterias do 787 cerca de 10 vezes porque elas não carregavam adequadamente e que alertou a Boeing sobre o problema. A Japan Airlines também afirmou que já havia trocado as baterias do 787.

Todos os 50 aviões 787 da Boeing permanecem sem uso em todo o mundo após um voo da ANA ter sofrido um pouso de emergência em 16 de janeiro, quando sua bateria superaqueceu. As informações são da Associated Press.