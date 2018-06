Rehn diz que pode se candidatar a líder no Parlamento O comissário de Assuntos Econômicos da União Europeia (UE), Olli Rehn, afirmou neste domingo que considera uma oferta para se candidatar a líder do grupo de centro-direita do Parlamento Europeu nas próximas eleições parlamentares. A declaração de um dos principais arquitetos da política de resgate da zona do euro aumenta os riscos de uma disputa iminente pela liderança do grupo antes das eleições parlamentares europeias, marcadas para maio de 2014.