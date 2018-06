Rehn: reforma bancária espanhola restaurará confiança

"Ao decidir por essas medidas importantes para os bancos... a Espanha está tomando ações decisivas a fim de enfrentar as vulnerabilidades restantes dentro do setor." Rehn acrescentou que a combinação das fragilidades do setor bancário e a crise da dívida soberana é particularmente evidente na Espanha.

Medidas que incluem o aumento de provisões contra eventuais perdas futuras, segregação de ativos problemáticos e a disponibilidade de recursos públicos necessários são "essenciais para resgatar a confiança do investidor nos bancos espanhóis", disse ele.

Os serviços da Comissão terão de analisar e aprovar quaisquer medidas que constituem ajuda estatal, afirmou. "Essas ações devem dissipar as dúvidas remanescentes sobre a estabilidade do setor bancário da Espanha", disse Rehn. As informações são da Dow Jones.